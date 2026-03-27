LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | via alla FP1! Inizia l’attività ad Austin

Nel primo minuto di prove libere a Austin, il pilota di punta ha completato il primo giro in 1:48.500, posizionandosi sesto. Un altro pilota ha registrato un tempo di 1:47.392, attestandosi al quarto posto a poco più di un secondo dal leader. La sessione è iniziata ufficialmente alle 16.50 e prosegue con le prime valutazioni sui tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Primo giro non velocissimo di Marc Marquez, sesto a 1?108, mentre Bezzecchi è quarto a 0?853 da Pecco. 16.49 Francesco Bagnaia davanti a tutti in 2’04?456 a precedere di 0?449 Di Giannantonio. 16.47 Ci si lancia per il primo run, tanto traffico in pista. 16.46 Marc Marquez sarà il riferimento come detto, soprattutto nell’interpretazione delle curve a gomito che ci sono ad Austin. 16.45 VIA ALLA FP1!!! 16.44 I piloti si preparano a entrare in pista, sarà interessante capire cosa riusciranno a fare i piloti dell’Aprilia su questo tracciato. Da Marc Marquez ci si aspetta qualcosa di speciale. 16.41 Situazione affine alle vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: via alla FP1! Inizia l’attività ad Austin Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: si parte con la FP1! Inizia la stagione della classe regina LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a SuzukaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA via... Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez nel suo feudo prediletto; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP in pista da oggi ad Austin: Libere dalle 16.45 su Sky; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi lancia il guanto di sfida a Marquez, nel suo feudoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e ... oasport.it DIRETTA MOTOGP | Prove libere live streaming video tv GP Usa 2026 Austin: si comincia! (venerdì 27 marzo)Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net Un'analisi sorprendente delle mosse di mercato MotoGP che coinvolgono Gresini, VR46 e la Lenovo. Un gioco di equilibri e strategie che ridefinisce le carriere dei piloti. Cosa sarebbe successo con Fausto #MotoGP #GresiniRacing #AlexMarquez #Ducati # - facebook.com facebook MotoGp Brasile, pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marc Marquez x.com