LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | fratelli Marquez al comando della FP1 Bezzecchi e Bagnaia lavorano sul set-up

Nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna del 2026, i fratelli Marquez si sono distinti guidando la classifica, mentre i piloti italiani hanno concentrato i loro sforzi sulla configurazione della moto. La sessione è ripresa alle 11.03, con i motociclisti che sono tornati in pista per affinare le proprie impostazioni e prepararsi alle prossime fasi del fine settimana.