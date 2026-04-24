LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | fratelli Marquez al comando della FP1 Bezzecchi e Bagnaia lavorano sul set-up
Nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna del 2026, i fratelli Marquez si sono distinti guidando la classifica, mentre i piloti italiani hanno concentrato i loro sforzi sulla configurazione della moto. La sessione è ripresa alle 11.03, con i motociclisti che sono tornati in pista per affinare le proprie impostazioni e prepararsi alle prossime fasi del fine settimana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si torna in pista per un nuovo run, prosegue il lavoro alla ricerca della messa a punto. 11.02 Ducati che, quindi, ha dato una risposta in questo primo run. I fratelli Alex e Marc Marquez svettano, vedremo la reazione di Aprilia. Bezzecchi porta la bandiera, in quarta posizione a 0?374. 11.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Alex Marquez 73 1:37.332 — 248.8 Ducati Gresini Racing 2 Marc Marquez 93 1:37.496 +0.164 255.3 Ducati Ducati Lenovo 3 Fabio Di Giannantonio 49 1:37.645 +0.313 292.6 Ducati VR46 Racing 4 Marco Bezzecchi 72 1:37.706 +0.374 292.6 Aprilia Aprilia Racing 5 Johann Zarco 5 1:37.🔗 Leggi su Oasport.it
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