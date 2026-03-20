LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida indietro Bagnaia e Bezzecchi

Durante la prima sessione di prove libere del GP Brasile 2026 di MotoGP, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo su una pista ancora umida, mentre Bagnaia e Bezzchi si sono posizionati rispettivamente in quinta e settima posizione, migliorando le loro prestazioni man mano che la superficie si è asciugata e la pista si è evoluta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Bagnaia e Bezzecchi sfruttano l’evoluzione della pista e risalgono in quinta e settima posizione con un distacco inferiore al secondo rispetto a Marquez. 16.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Marc Marquez Ducati 1:28.708 2 Joan Mir Honda 1:29.318 3 Alex Rins Yamaha 1:29.367 4 Franco Morbidelli Ducati 1:29.654 5 Brad Binder KTM 1:29.955 6 Johann Zarco Honda 1:29.981 7 Pedro Acosta KTM 1:30.043 8 Raul Fernandez Aprilia 1:30.167 9 Jorge Martin Aprilia 1:30.237 10 Jack Miller Yamaha 1:30.245 11 Luca Marini Honda 1:30.350 12 Maverick Viñales KTM 1:30.381 13 Diogo Moreira Honda 1:30.477 14 Enea Bastianini KTM 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte in FP1 su pista umida, indietro Bagnaia e Bezzecchi Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia con la FP1! Pista umida a Goiania MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; Chi trionferà in Brasile? I piloti che hanno vinto la 1^ gara su un nuovo circuito. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia con la FP1! Pista umida a GoianiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Zarco è il primo a scendere sotto l'1:30 in 1'29981 con la Honda, ma partono forte anche Acosta e Mir. oasport.it MotoGP, LIVE FP1 Brasile a Goiania: cronaca diretta minuto per minutoMotoGP: La MotoGP ariva in Brasile ed il weekend scatta con le prime libere. Tanti interrogativi su meteo e asfalto, ma la certezza di avere a che fare con un tracciato bellissimo. I valori in campo s ... gpone.com Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito @corsedimoto x.com MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook