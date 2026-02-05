LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | riparte il Day-3 Alex Marquez in vetta bene Bagnaia e Bezzecchi

Questa mattina a Sepang i test sono ripresi subito con grande ritmo. Alex Marquez si conferma in testa alla classifica, mentre Bagnaia e Bezzecchi si mantengono nelle posizioni di vertice. La pista è tornata calda già dalle prime luci e i piloti spingono forte, in attesa di scoprire chi riuscirà a fare la differenza in questo terzo giorno di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.23 A differenza dei giorni scorsi si riparte subito con azione in pista. Ci pensa Maverick Vinales a rompere il ghiaccio. 06.20 SEMAFORO VERDE!! SI APRE LA SECONDA PARTE DEL DAY-3!! 06.04 Ci rivediamo alle ore 06.20 ora a Sepang c'è la pausa di metà giornata. 06.03 AGGIORNAMENTO DAY-3 DOPO 2 ORE 1 Alex Marquez – Ducati Gresini, 1:56.402 2 Fabio Di Giannantonio, Ducati Pertamina VR46, +0.383 3 Marc Marquez – Ducati Factory, +0.496 4 Francesco Bagnaia – Ducati Factory, +0.527 5 Marco Bezzecchi – Aprilia, +0.624 6 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46, +0.

