LIVE Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 in DIRETTA | Sierra trionfa su Frech ora in campo Tjen-Samsonova poi l’azzurra

Durante la giornata al torneo WTA di Madrid del 2026, si sono svolti diversi incontri. Sierra ha vinto contro Frech, mentre sul campo successivo sono scese in campo Tjen-Samsonova e un’atleta italiana. Sono inoltre in programma altri match, tra cui Musetti contro Hurkacz e Sinner contro Bonzi, con orari ancora da definire. La giornata è caratterizzata da numerosi incontri in diretta streaming e aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 12.23 Il primo match di giornata, sul Campo 8, ha visto l’argentina Solana Sierra battere la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2, 6-4. Ora toccherà all’indonesiana Janice Tjen, opposta alla russa Liudmila Samsonova. A seguire sarà il turno dell’azzurra. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L’astro nascente del tennis femminile azzurro, numero 262 del mondo, proverà a compiere un’impresa contro la veterana di Bucarest, testa di serie numero 25 del torneo madrileno e attuale numero 26 del ranking WTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra trionfa su Frech, ora in campo Tjen-Samsonova, poi l’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo JeanJean, poi toccherà all’azzurra Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della giovane azzurra Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumena; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Live Sorana Cîrstea - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta. LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) ... oasport.it Dove vedere in tv Grant-Cirstea oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConfermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d'esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S - facebook.com facebook #Tennis A #Madrid in campo nel pomeriggio la 18enne Tyra Caterina Grant, reduce dalla prima vittoria in carriera nel circuito WTA, giocherà con la rumena Cirstea al secondo turno. Al #GR1 il commento di Cristiano Gavazzi ex tecnico della giovane tennista a x.com