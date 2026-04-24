LIVE Grant-Cirstea 2-6 6-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | sarà il tie-break a decidere il secondo set

Nel torneo di Madrid, il secondo set tra le giocatrici Grant e Cirstea si trova in parità con il punteggio di 6-2, 6-6. La sfida si decide quindi attraverso un tie-break, mentre le altre partite in programma includono Musetti contro Hurkacz alle 11 e Sinner contro Bonzi non prima delle 16. Gli incontri sono trasmessi in diretta, aggiornati costantemente per seguire l’andamento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00). 0-1 Lungo il recupero con il chop di dritto di Grant. 6-6 Lungo il dritto di Cirstea: si va al tie-break. A-40 Chiude con il cross di rovescio Grant. 40-40 Splendida chiusura con il rovescio lungolinea di Cirstea. 40-30 Schema vincente servizio e dritto per Grant. 30-30 Lontanissimo dal campo il dritto di Grant, dopo un bel recupero. 30-15 Lunga la risposta con il rovescio della romena. 15-15 In rete il rovescio di Grant. 15-0 Lungo il rovescio di Cirstea. 5-6 In rete il tentativo di vincente lungolinea con il rovescio di Grant.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea 2-6, 6-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: sarà il tie-break a decidere il secondo set Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la romena chiude il primo set con un doppio breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: sarà tie-break per decidere il 2° set?40-40 Scambio lungo e rocambolesco, gratuito poi dritto per dritto sul telone di Paolini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumena; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta; Live Sorana Cîrstea - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026. LIVE Grant-Cirstea 2-6, 5-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra al servizio per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00). 40-30 ... oasport.it Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e ... oasport.it Dopo aver ottenuto la prima vittoria in carriera in un main draw WTA, Tyra Grant non si vuole fermare: inizia il match contro Sorana Cirstea sul Campo 8! x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook