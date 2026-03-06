LIVE Errani Paolini-Cristian Tauson 6-2 5-6 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | sarà tie-break per decidere il 2° set?

Attualmente si sta giocando il match tra Errani e Paolini contro Cristian e Tauson al torneo WTA di Indian Wells 2026. Il secondo set è in parità a 5-6, con un tie-break ormai imminente per determinare chi si aggiudicherà il set. In questo momento, Errani ha concluso con un colpo deciso, mentre i giocatori si preparano all’ultimo scambio.

40-40 Scambio lungo e rocambolesco, gratuito poi dritto per dritto sul telone di Paolini. Veramente complicato commentare questo set, anche viziato dal vento che si è alzato. 30-30 Servizio e volèe a segno della medaglia d'oro dall'Emilia Romagna. 15-30 Altra volèe affossata da Errani, sono due gli errori gravi di volo della maestra. 15-15 Doppio miracolo: Errani con la demi-volèe e Tauson col lob sulla riga. Poi altro errore nostro. 5-5 E poi arriva l'errore di Errani di rovescio! Niente da fare! Secondo set di un'ora e da incubo per le olimpioniche. 40-30 Indecisione delle azzurre nel momento peggiore. Non è possibile, anche questo lo abbiamo perso da sole.