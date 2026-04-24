LIVE Grant-Cirstea 2-6 4-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra sempre avanti grazie al break nel primo game
Nella partita di oggi al torneo di Madrid, l’atleta italiana si trova in vantaggio nel secondo set contro la sua avversaria, con un punteggio di 4-3 dopo aver vinto il primo set 6-2. L’incontro prosegue con scambi intensi e momenti di equilibrio, mentre i giochi si susseguono sul campo. Sono attese ulteriori evoluzioni durante la sfida, che si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente in tribuna.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00). 40-15 Lunga la risposta di Cirstea. 30-15 Lungo il rovescio di Cirstea. 30-0 In rete il passante di rovescio di Grant, 15-0 Schema servizio e dritto vincente lungolinea per Cirstea. 5-3 Servizio vincente di Grant. 40-30 Contropiede di rovescio vincente per l’azzurra. 30-30 Palla corta vincente con il rovescio di Grant. 15-30 Largo il dritto di Grant. 15-15 In rete il tentativo di contropiede di Grant con il rovescio 15-0 Splendido vincente con il dritto incrociato di Grant. 4-3 Rovescio della romena che pizzica la riga.🔗 Leggi su Oasport.it
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Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook