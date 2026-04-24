LIVE Grant-Cirstea 2-6 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra mantiene il break di vantaggio

In corso a Madrid, si sta giocando un match tra due tenniste, con una delle due che si trova avanti nel punteggio. La partita vede un equilibrio rotto da alcuni scambi favorevoli, mentre l’altra atleta cerca di rimanere in partita. Per aggiornamenti in tempo reale, ci sono diverse partite in programma oggi, tra cui incontri di singolare inizialmente previsti nel tardo mattino e nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 30-15 Splendida palla corta con il dritto di Grant. 15-15 In rete il rovescio di Grant. 15-0 Vola via il dritto in risposta di Cirstea. 3-2 Largo il rovescio di Grant. 40-30 Lungo il rovescio di Cirstea. 40-15 Contropiede di dritto di Cirstea 30-15 Gioca profondo con il rovescio Grant e Cirstea non controlla e manda out il rovescio. 30-0 Schiaffo al volo vincente di Cirstea con il dritto. 15-0 Contropiede di rovescio di Cirstea. 3-1 Grant si apre bene il campo con il dritto e porta Cirstea all’errore.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea 2-6, 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra mantiene il break di vantaggio Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Samsonova domina Tjen, ora tocca all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Grant-Cirstea 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la romena chiude il primo set con un doppio breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumena; Madrid su SuperTennis: Grant chiede strada a Cirstea (live alle 15 in tv); Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta; Live Sorana Cîrstea - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026. LIVE Grant-Cirstea 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura la romenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 15-15 ... oasport.it Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e ... oasport.it A Madrid, in campo #Musetti vs. Hurkacz. Nel pomeriggio impegnato anche #Sinner contro il francese Bonzi. Tra le donne c'è Tyra Grant vs. Cirstea. #MutuaMadridOpen #ATPMadrid x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook