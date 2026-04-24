LIVE Grant-Cirstea 0-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | tiene il servizio in apertura la romena

Allo stato attuale, nel match tra due giocatrici, una si è aggiudicata il primo set mantenendo il servizio all'inizio del secondo. La partita si sta svolgendo nel torneo WTA di Madrid, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. Sono previsti altri incontri, tra cui Musetti contro Hurkacz alle 11 e Sinner contro Bonzi non prima delle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 15-30 In rete il dritto di Grant. 15-15 Chiude con dritto all’incrocio delle righe Cirstea. 15-0 Non passa la risposta di dritto di Cirstea. 0-1 Servizio vincente per la romena. 40-0 Vincente con il rovescio lungolinea di Cirstea. 30-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurra. 15-0 Lungo il dritto incrociato di Grant. 14.04 Si parte con la romena al servizio. 14.01 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 13.58 La vincitrice di questo match, al terzo turno, affronterà la vincente dell’incontro tra la statunitense Coco Gauff e la francese Leolia Jeanjean.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Cirstea 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura la romena Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: che esame contro l’esperta rumena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Tyra Caterina Grant... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Grant-Jacquemot 6-1 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la giovane Italia! Prima vittoria in carriera per la romana!; Diretta Cirstea - Grant (Mutua Madrid Open); Diretta Sorana Cirstea - Tyra Caterina Grant - Women Single - Madrid Open 2026; Sorana Cirstea Vs Tyra Caterina Grant: risultati in diretta, formazioni e testa a testa. LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra trionfa su Frech, ora in campo Tjen-Samsonova, poi l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) 12.23 Il ... oasport.it Dove vedere in tv Grant-Cirstea oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConfermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d'esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno ... oasport.it A Madrid, in campo #Musetti vs. Hurkacz. Nel pomeriggio impegnato anche #Sinner contro il francese Bonzi. Tra le donne c'è Tyra Grant vs. Cirstea. #MutuaMadridOpen #ATPMadrid x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook