LIVE Grant-Jacquemot 6-1 1-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Al via il secondo set tra Grant e Jacquemot nel torneo WTA di Madrid, dopo il successo di Grant nel primo parziale con un punteggio di 6-1. In questa fase non sono stati registrati break nei primi scambi del secondo set, mentre Grant ha messo in mostra un colpo di grande profondità con il rovescio lungolinea, che le ha consentito di ottenere un punto vincente con il dritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE Seconda. 40-A Mamma mia! Grant trova grande profondità con il rovescio lungolinea che le permette di trovare l’ennesimo vincente di dritto. 40-40 Prima vincente della francese. 40-A Grande risposta di dritto dell’italiana, che chiude con lo stesso colpo vincente. 40-40 Ottimo servizio della francese, vola via il rovescio dell’azzurra. 30-40 Doppio fallo e palla break per Tyra! Seconda palla. 30-30 Troppo pesanti i colpi di Grant, esce la difesa di Jacquemot. 30-15 Ottima risposta dell’azzurra, esce il colpo francese. Seconda. 30-0 Errore di rovescio di Grant. 15-0 Esce il dritto dell’azzurra, che ha cercato il vincente con troppa fretta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 6-1 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 1-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Guizzo a rete di Paolini che interviene con la volée. Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Jeanjean vince il primo set, manca poco per l’azzurra Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Live Elsa Jacquemot - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid 2026, Tyra Grant-Jacquemot: orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Grant-Jacquemot 6-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: dominio totale della classe 2008! É suo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis facebook