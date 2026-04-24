Al torneo di Madrid, le campionesse olimpiche stanno per scendere in campo nel loro debutto, con ancora due incontri in programma. Nel frattempo, si sono appena conclusi alcuni incontri tra giocatori di alto livello, tra cui Sinner contro Bonzi, Musetti contro Hurkacz e Grant contro Cirstea. La giornata prosegue con più partite che attirano l’attenzione degli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 12:40 È appena terminato il primo match sul campo 5. Pliskova batte Sakkari per 6-4 7-6. Adesso sarà la volta di Mertens-Eala. In seguito DetiucPeter-AndreevaShnaider. Poi toccherà a PaoliniErrani opposte a KichenokNinomiya. Buongiorno e benvenuti alla diretta live di ErraniPaolini-KichenokNinomiya, match valido per il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola affrontando la coppia composta dall’ucraina e della giapponese, partendo con i favori del pronostico per qualificarsi agli ottavi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse Olimpiche

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Panoramica sull’argomento

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Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S - facebook.com facebook