LIVE Errani Paolini-Kichenok-Ninomiya WTA Madrid 2026 in DIRETTA | inizia l’avventura delle Campionesse Olimpiche

Alle prime luci del mattino, si tiene il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid, con le campionesse olimpiche che scendono in campo per affrontare le avversarie. La partita coinvolge due coppie femminili e si svolge nel contesto di un evento tennistico di livello internazionale. Gli appassionati possono seguire in diretta gli aggiornamenti sulla sfida tra le coppie coinvolte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Buongiorno e benvenuti alla diretta live di ErraniPaolini-KichenokNinomiya, match valido per il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola affrontando la coppia composta dall’ucraina e della giapponese, partendo con i favori del pronostico per qualificarsi agli ottavi di finale. Le azzurre torneranno in campo dopo aver perso le finali dei WTA 1000 di Indian Wells e Miami contro TownsendSiniakova, rimettendosi in gioco a quasi un mese di distanza dall’ultima battuta d’arresto datata 29 marzo sul cemento statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it

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Panoramica sull’argomento

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Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S - facebook.com facebook