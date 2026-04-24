LIVE Errani Paolini-Kichenok-Ninomiya WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ancora un match al debutto delle Campionesse Olimpiche

Al torneo di Madrid, le campionesse olimpiche hanno affrontato un nuovo incontro nel loro debutto, con le partite in corso tra vari tennisti. Sono stati seguiti in diretta anche gli incontri di altri atleti, tra cui Sinner, Bonzi, Musetti, Hurkacz, Grant e Cirstea. La sessione è proseguita fino al termine del secondo match, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. Mertens si aggiudica l’incontro contro Eala con lo score di 6-2 6-1. A breve giocheranno DetiucPeter contro AndreevaShnaider. A seguire le due azzurre incroceranno le racchette con KichenokNonomiya. 12:40 È appena terminato il primo match sul campo 5. Pliskova batte Sakkari per 6-4 7-6. Adesso sarà la volta di Mertens-Eala. In seguito DetiucPeter-AndreevaShnaider. Poi toccherà a PaoliniErrani opposte a KichenokNinomiya. Buongiorno e benvenuti alla diretta live di ErraniPaolini-KichenokNinomiya, match valido per il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse Olimpiche Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 12:40 È appena terminato il primo match sul... LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Buongiorno e benvenuti alla diretta live di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 12:40 È appena terminato il primo match sul campo ... oasport.it Campionesse Olimpiche Errani/Paolini al debutto nel doppio a MadridLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, si preparano a fare il loro esordio nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. L'attesa è alta per le due azzurre, che scendera ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook