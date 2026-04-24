LIVE Errani Paolini-Kichenok-Ninomiya WTA Madrid 2026 in DIRETTA | a breve il debutto delle Campionesse Olimpiche

Tra pochi minuti comincerà la partita tra Errani e Paolini contro Kichenok e Ninomiya nel torneo WTA di Madrid 2026. La sfida vede in campo le campionesse olimpiche, mentre nel frattempo si stanno svolgendo anche altri incontri tra cui quelli tra Sinner e Bonzi, Musetti e Hurkacz, e Grant e Cirstea. Alle 15:30, Andreeva e Shnaider hanno vinto il loro match con il punteggio di 6-4, 6-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15:30 AndreevaShnaider si aggiudicano il match per 6-4 6-0. A breve scenderanno in campo le portacolori del bel paese. 15:08 La coppia russa si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 6-4. Vi ricordiamo che finito questo match sarà la volta di PaoliniErrani-KichenokNinomiya. 14:18 Si conclude anche la seconda partita. Mertens si aggiudica l’incontro contro Eala con lo score di 6-2 6-1. A breve giocheranno DetiucPeter contro AndreevaShnaider. A seguire le due azzurre incroceranno le racchette con KichenokNonomiya. 12:40 È appena terminato il primo match sul campo 5.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: a breve il debutto delle Campionesse Olimpiche Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 12:40 È appena terminato il primo match sul... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider a un set dalla vittoria. Poi il debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 15:08 La coppia russa si aggiudica il primo ... oasport.it Campionesse Olimpiche Errani/Paolini al debutto nel doppio a MadridLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, si preparano a fare il loro esordio nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. L'attesa è alta per le due azzurre, che scendera ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook