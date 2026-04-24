LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 7-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | esordio vincente e combattuto per la coppia azzurra

Nel torneo di Madrid, la coppia italiana ha ottenuto una vittoria in due set contro una squadra avversaria, chiudendo con un punteggio di 7-5 e 7-6. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e equilibrio, con il duo che ha superato un esordio impegnativo. La cronaca si ferma qui, ma gli incontri continuano con altri protagonisti del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 17:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 17:40 Al prossimo turno Paolini ed Errani se la vedranno contro la vincente del match tra JovicMboko e SiegemundZvonareva. 17:39 5 break ottenuti dall’ucraina e dalla giapponese. 6 per le azzurre. 17:38 Le teste di serie numero 1 del torneo hanno realizzato il 53% dei punti vinti in risposta. Kichenok e Ninomiya il 45%. 17:37 La coppia giappo-ucraina ha vinto il 51% di punti con la prima di servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurra Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora break della coppia giappo-ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Seconda. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 5-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Errani. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid 2026, Errani/Paolini piegano Kichenok/Ninomiya e accedono agli ottavi di finaleNell'incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Madrid Sara Errani/Jasmine Paolini piegano Nadia ... oasport.it ERRANI-PAOLINI SUBITO VINCENTI A MADRID Esordio di grinta per le azzurre al WTA 1000 di Madrid. Sara Errani e Jasmine Paolini superano Kichenok/Ninomiya per 7-5, 7-6. È stato un match lottato: due set intensi risolti grazie all'intesa vincente facebook