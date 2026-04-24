LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 1-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ancora break della coppia giappo-ucraina

Durante il torneo di Madrid, nella partita di doppio tra la coppia composta da Errani e Paolini e quella formata da Kichenok e Ninomiya, si è verificato un break della coppia giappo-ucraina che ha portato il punteggio a 1-2 nel secondo set. La partita è seguita in diretta, mentre nel singolare si stanno disputando gli incontri tra Sinner e Bonzi, Musetti e Hurkacz, e Grant contro Cirstea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Seconda. 30-40 Smash lungolinea vincente della nativa di Bologna. Ci sono due palle del controbreak. 30-30 Largo il pallonetto di diritto incrociata della nipponica. 30-15 In rete la risposta di diritto incrociata della toscana. 15-15 Volée di diritto incrociata e vincente di Errani. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente della tennista ucraina. Ninomiya al servizio. 2-1 Smash lungolinea vincente della giapponese. 30-40 Largo il rovescio incrociato della nativa di Bologna. Ci sono due palle break. 30-30 Volée di rovescio incrociata e vincente di ”Jas”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora break della coppia giappo-ucraina Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Ninomiya. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: solo break in questi 4 game del secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook