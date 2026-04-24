LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 1-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ancora break della coppia giappo-ucraina

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo di Madrid, nella partita di doppio tra la coppia composta da Errani e Paolini e quella formata da Kichenok e Ninomiya, si è verificato un break della coppia giappo-ucraina che ha portato il punteggio a 1-2 nel secondo set. La partita è seguita in diretta, mentre nel singolare si stanno disputando gli incontri tra Sinner e Bonzi, Musetti e Hurkacz, e Grant contro Cirstea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Seconda. 30-40 Smash lungolinea vincente della nativa di Bologna. Ci sono due palle del controbreak. 30-30 Largo il pallonetto di diritto incrociata della nipponica. 30-15 In rete la risposta di diritto incrociata della toscana. 15-15 Volée di diritto incrociata e vincente di Errani. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente della tennista ucraina. Ninomiya al servizio. 2-1 Smash lungolinea vincente della giapponese. 30-40 Largo il rovescio incrociato della nativa di Bologna. Ci sono due palle break. 30-30 Volée di rovescio incrociata e vincente di ”Jas”.🔗 Leggi su Oasport.it

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