LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 0-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | le azzurre si aggiudicano il primo parziale

Nella partita di doppio femminile in corso a Madrid, le giocatrici italiane hanno vinto il primo set con il punteggio di 7-5. La partita è ancora aperta e si trova sullo 0-0 nel secondo parziale. Contestualmente, nel torneo maschile, si stanno svolgendo incontri tra altri giocatori, tra cui Sinner e Bonzi, e Musetti e Hurkacz. Gli aggiornamenti in diretta continuano a seguire lo svolgimento degli incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 7-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea e vincente della toscana. Le azzurre si aggiudicano il primo parziale. 0-40 In rete lo smash incrociato della tennista ucraina. Ci sono quattro palle break e set point. 0-30 Largo il diritto incrociato giocato in recupero della nativa di Hiroshima. 0-15 Lungo il diritto incrociato della nipponica. Serve Ninomiya. 6-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente di ”Jas”. 40-30 Smash incrociato e vincente della classe ’92. 40-15 In rete il diritto lungolinea di Kichenok. 30-15 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre si aggiudicano il primo parziale Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 6-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora controbreak delle azzure che salvano il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-30 Largo il diritto incrociato giocato in... LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre partiranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 30-30 Larga la risposta di rovescio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 4-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Risponde Kichenok. 40-40 Risposta di diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook