LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 3-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | azzurre avanti in questo secondo parziale

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7-5, 3-2, le giocatrici italiane sono in vantaggio nel secondo set contro le avversarie in una partita di doppio al torneo di Madrid. La sfida è in corso e la diretta si aggiorna con i punti che si susseguono. Tra i match in corso, ci sono anche incontri di singolare tra vari tennisti, con punteggi che si modificano di continuo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 3-2 Diritto lungolinea vincente della toscana. Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto incrociato giocato in back della tennista ucraina. Deciding point. 30-40 Lungo il pallonetto di rovescio lungolinea della classe ’87. Ci sono due palle break. 30-30 Volée di diritto lungolinea e vincente di Errani. 15-30 Lunga la volée di rovescio incrociato di ”Jas”. 15-15 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Kichenok. 0-15 Diritto lungolinea vincente della nativa di Hiroshima. Serve Paolini. 2-2 Lungo il diritto lungolinea della giapponese.🔗 Leggi su Oasport.it

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