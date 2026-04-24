LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 3-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | azzurre avanti in questo secondo parziale

Alle 7-5, 3-2, le giocatrici italiane sono in vantaggio nel secondo set contro le avversarie in una partita di doppio al torneo di Madrid. La sfida è in corso e la diretta si aggiorna con i punti che si susseguono. Tra i match in corso, ci sono anche incontri di singolare tra vari tennisti, con punteggi che si modificano di continuo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 3-2 Diritto lungolinea vincente della toscana. Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto incrociato giocato in back della tennista ucraina. Deciding point. 30-40 Lungo il pallonetto di rovescio lungolinea della classe ’87. Ci sono due palle break. 30-30 Volée di diritto lungolinea e vincente di Errani. 15-30 Lunga la volée di rovescio incrociato di ”Jas”. 15-15 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Kichenok. 0-15 Diritto lungolinea vincente della nativa di Hiroshima. Serve Paolini. 2-2 Lungo il diritto lungolinea della giapponese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurre avanti in questo secondo parziale Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre si aggiudicano il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 7-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea e... LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: solo break in questi 4 game del secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook