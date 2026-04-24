LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 3-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak immediato delle azzurre Problema al polso destro per la toscana

Al torneo di Madrid, il punteggio tra Errani e Paolini e Kichenok e Ninomiya è 3-3. Le italiane hanno risposto subito con un controbreak dopo un momento di difficoltà. La toscana ha accusato un problema al polso destro durante il match. In campo anche altri incontri in corso, tra cui Sinner contro Bonzi, Musetti contro Hurkacz e Grant contro Cirstea, con il punteggio di 15-15 nel match tra Grant e Cirstea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15-15 Largo il rovescio incrociato, deviato dal nastro, della nativa di Dnipro. 0-15 Diritto lungolinea vincente di Ninomiya. Errani al servizio. 3-3 Lungo il rovescio lungolinea della tennista ucraina. 0-40 In rete la volée di diritto incrociata giocata in difesa della giapponese. Ci sono quattro palle del controbreak. 0-30 Lungo il diritto lungolinea della classe ’92. 0-15 Volée di diritto incrociata e vincente giocata in appoggio dell’azzurra classe ’87. Serve Kichenok. 3-2 Smash incrociato e vincente di Ninomiya. 15-40 Rovescio lungolinea vincente della nativa di Dnipro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 3-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre. Problema al polso destro per la toscana Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Ninomiya. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre partiranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 30-30 Larga la risposta di rovescio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 15-15 Lungo il diritto incrociato della nativa di ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook