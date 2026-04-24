LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio Problema al polso destro per la toscana

Sul campo di Madrid si sta giocando il match tra le coppie ErraniPaolini e KichenokNinomiya, con il punteggio di 2-1. Al momento non ci sono stati break nel primo set. La tennista toscana ha accusato un problema al polso destro durante il gioco. In contemporanea si stanno svolgendo altri incontri del torneo con diversi giocatori in azione su più campi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Ninomiya. Paolini nel frattempo ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al polso destro. 2-1 In rete il rovescio incrociato di Kichenok. 40-30 In rete il diritto lungolinea giocato in difesa della nipponica. 30-30 In rete il diritto lungolinea giocato in back della tennista ucraina. 15-30 Doppio fallo di Errani. 15-15 Lunga la volée di rovescio lungolinea giocata in difesa della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 15-0 In rete la risposta di rovescio lungolinea della classe ’94. Errani al servizio. 1-1 Lungo il diritto lungolinea di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio. Problema al polso destro per la toscana Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre partiranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 30-30 Larga la risposta di rovescio... LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre tengono il primo turno di servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 15:08 La coppia russa si aggiudica il primo ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook