LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 6-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ancora controbreak delle azzure che salvano il primo parziale

Al torneo di Madrid, le coppie in campo stanno giocando un match molto combattuto. Le italiane hanno salvato un break nel primo set, rimanendo in parità a 5. Nel frattempo, sono in corso altri incontri di singolare tra diversi tennisti, con alcuni scambi molto intensi e punti importanti. La partita tra Errani e Paolini si sta svolgendo in diretta, mentre si seguono anche gli incontri di Sinner, Bonzi, Musetti, Hurkacz, Grant e Cirstea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-30 Largo il diritto incrociato giocato in recupero della nativa di Hiroshima. 0-15 Lungo il diritto incrociato della nipponica. Serve Ninomiya. 6-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente di ”Jas”. 40-30 Smash incrociato e vincente della classe ’92. 40-15 In rete il diritto lungolinea di Kichenok. 30-15 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna. 15-15 In rete la volée di rovescio lungolinea della nativa di Dnipro. 0-15 Volée di diritto incrociata e vincente della tennista ucraina. Errani al servizio. 5-5 Lungo il diritto lungolinea della classe ’94.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 6-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora controbreak delle azzure che salvano il primo parziale Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 3-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15-15 Largo il rovescio incrociato, deviato... LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 4-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Risponde Kichenok. 40-40 Risposta di diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook