LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 0-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | le azzurre partiranno al servizio

All'inizio del match tra Errani e Paolini e le avversarie Kichenok e Ninomiya, il punteggio è fermo sullo 0-0. Le due coppie sono pronte a scambiare le prime battute sulla terra battuta di Madrid, con le azzurre che partiranno al servizio. La partita si svolge nella cornice del torneo WTA della capitale spagnola, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e sugli scambi più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 30-30 Larga la risposta di rovescio incrociata di Kichenok. 15-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea della nativa di Hiroshima. 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente della giapponese. 0-15 Lunga la volée di rovescio lungolinea della classe ’87. Ci siamo! Paolini al servizio. 15:47 Non ci sono precedenti tra le due coppie. Dunque il seguente è il loro primo incontro nel circuito maggiore. 15:45 Paolini ed Errani hanno vinto il sorteggio e hanno scelto di servire. 15:44 Le coppie stanno ora effettuando la fase di riscaldamento. 15:42 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre partiranno al servizio Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora un match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 14:18 Si conclude anche la seconda partita. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 12:40 È appena terminato il primo match sul... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva/Shnaider a un set dalla vittoria. Poi il debutto delle Campionesse OlimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 15:08 La coppia russa si aggiudica il primo ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook