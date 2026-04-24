LIVE Avellino-Bari la partita

Alle prime luci della partita tra Avellino e Bari, le formazioni schierate sono state annunciate ufficialmente. L’Avellino si presenta con un modulo 4-3-1-2, con Iannarilli tra i pali e Cancellotti, Enrici, Izzo e Fontanarosa nella linea difensiva. A centrocampo troviamo Sounas, Palmiero e Besaggio, mentre Palumbo agisce dietro le due punte Patierno e Russo. La gara è iniziata da pochi istanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto 1’pt – Al via la gara Il tabellino. Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo. A disposizione: Daffara, Sassi, Sala, Missori, Armellino, Kumi, Le Borgne, R. Insigne, D’Andrea, Favilli, Tutino, Biasci, Pandolfi. All.: D. Ballardini. Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Mane, Braunoder, Maggiore, Piscopo; Dorval, Rao; Moncini. A disposizione: Pissardo, Marfella, Burgio, Dickmann, Pucino, Stabile, Cistana, Artioli, Pagano, Bellomo, Traore, Gytkjaer, Cavuoti, De Pieri, Cuni. All.: M. Longo. Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Bari, la partita CURVA SUD AVELLINO A BARI FINE PARTITA #shorts #ultras Notizie correlate Avellino-Bari, è più di una partita: è alta tensioneAvellino — Questa sera alle 21, al Partenio-Lombardi, l'Avellino riceve il Bari nella terzultima giornata del campionato di Serie C. Leggi anche: LIVE/ Avellino-Cesena, la partita Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Avellino-Bari 1-1 Primavera 2: D'Auria salva i lupi all'89'; Avellino U19 contro Bari U19 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Live Avellino - Bari - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 24/04/2026. Avellino-Bari, formazioni ufficiali: le scelte definitive per la sfida della 36ª giornataTutte le scelte degli allenatori: formazioni ufficiali, panchine e aggiornamenti dell’ultimo minuto. today.it DIRETTA | Avellino Bari (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 24 aprile 2026)Diretta Avellino Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il trentaseiesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net . @Lega_B | Le formazioni ufficiali di Avellino-Bari x.com SERIE B | L’arrivo del pullman del Bari ad Avellino: fischio d’inizio alle 21 #bari #sport - facebook.com facebook