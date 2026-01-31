L’Avellino spinge forte contro il Cesena. Al 22’, i biancoverdi sono vicini al sorpasso: Palumbo riceve una palla inattiva e calcia di prima intenzione, ma il pallone passa di poco sopra la traversa. Klinsmann è ormai fuori causa, e la partita resta aperta.

Tempo di lettura: 2 minuti 22’ – Avellino vicino al sorpasso. Ancora biancoverdi pericolosi: su palla inattiva Palumbo calcia di prima intenzione, pallone che termina di poco alto sopra la traversa con Klinsmann ormai fuori causa. 17’ – Pareggio Avellino (1-1). Enrici recupera palla e avvia immediatamente la transizione offensiva. Sounas accompagna l’azione e apre per Biasci: controllo preciso e destro vincente che batte Klinsmann. Ottavo gol in campionato per la punta biancoverde. 8’ – Cesena in vantaggio (0-1). Torre di Bisoli, Olivieri si inserisce e centra lo specchio battendo Daffara. Reparto difensivo dell’Avellino sorpreso dal cross. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Cesena, la partita

Approfondimenti su Avellino Cesena

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

EXTRATIME - Avellino-Empoli

Ultime notizie su Avellino Cesena

Argomenti discussi: Dove vedere Avellino-Cesena in tv e in streaming; Avellino - Cesena | Precedenti e statistiche - Cesena FC; Avellino-Cesena, l'arbitro sarà Di Marco; Avellino - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC.

LIVE Avellino- Cesena 0-0 (le formazioni ufficiali)Difesa decimata in casa Avellino complice la squalifica di Simic e l'infortunio occorso ad Izzo. Biancolino conferma comunque il 3-5-2 con Enrici schierato al centro della retroguardia; per il resto u ... corriereirpinia.it

DIRETTA Avellino-Cesena, novità in attacco: Mignani lancia Olivieri e Biancolino PatiernoPartita molto interessante e delicata allo stadio Partenio, sia Avellino che Cesena hanno bisogno di punti e serenità ... cesenatoday.it

Avellino contro il Cesena per uscire dalla crisi. La gara di oggi è di fondamentale importanza per i biancoverdi facebook