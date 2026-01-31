LIVE Avellino-Cesena la partita
L’Avellino spinge forte contro il Cesena. Al 22’, i biancoverdi sono vicini al sorpasso: Palumbo riceve una palla inattiva e calcia di prima intenzione, ma il pallone passa di poco sopra la traversa. Klinsmann è ormai fuori causa, e la partita resta aperta.
Tempo di lettura: 2 minuti 22’ – Avellino vicino al sorpasso. Ancora biancoverdi pericolosi: su palla inattiva Palumbo calcia di prima intenzione, pallone che termina di poco alto sopra la traversa con Klinsmann ormai fuori causa. 17’ – Pareggio Avellino (1-1). Enrici recupera palla e avvia immediatamente la transizione offensiva. Sounas accompagna l’azione e apre per Biasci: controllo preciso e destro vincente che batte Klinsmann. Ottavo gol in campionato per la punta biancoverde. 8’ – Cesena in vantaggio (0-1). Torre di Bisoli, Olivieri si inserisce e centra lo specchio battendo Daffara. Reparto difensivo dell’Avellino sorpreso dal cross. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
