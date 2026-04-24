Stasera alle 21, allo stadio Partenio-Lombardi, si gioca la partita tra Avellino e Bari, penultima del campionato di Serie C. La sfida si svolge in un momento di particolare tensione tra le due squadre, con ambizioni di classifica e possibili implicazioni per le posizioni finali. La partita si presenta come un appuntamento importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Avellino — Questa sera alle 21, al Partenio-Lombardi, l'Avellino riceve il Bari nella terzultima giornata del campionato di Serie C.I biancoverdi, con una vittoria, si candiderebbero con forza a un posto negli spareggi promozione. Il Bari, invece, arriva in Irpinia con una classifica che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

L'Ungheria sequestra due blindati di una banca ucraina con 82 milioni di dollari: “Riciclaggio”. Kiev nega. Tensione sempre più altaKiev, 6 marzo 2026 – La tensione diplomatica tra Kiev e Budapest ha raggiunto un nuovo e pericoloso picco, trasformandosi in quello che le autorità...

Napoli, alta tensione tra Juan Jesus e Strefezza: il retroscena nel post-partitaDurante il primo tempo della sfida tra Parma e Napoli, Juan Jesus e Strefezza hanno avuto un forte battibecco a seguito dell’intervento duro del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Avellino-Bari, la decisione sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti; Avellino-Bari, è più di una partita: è alta tensione; Avellino U19 contro Bari U19 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti.

Avellino-Bari, le probabili: dentro Dorval? Riecco Artioli. E in attacco sicuri due su treE' un match fondamentale quello di questa sera al Partenio. Il Bari, inghiottito completamente nella lotta per non retrocedere, non può fallire un appuntamento focale nel ... tuttobari.com

Corriere dello Sport: Avellino-Bari, sfida ad alta tensione: pressione sui pugliesi, irpini a caccia del sogno playoffLa sfida tra Avellino e Bari si carica di significati pesanti, soprattutto per gli ospiti. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la pressione grava tutta sulla squadra di Longo, r ... ilovepalermocalcio.com

Tutto esaurito per la sfida di domani contro il Bari: biglietti terminati e stadio pronto a spingere l’Avellino in una gara che si preannuncia infuocata. Attesa altissima, entusiasmo alle stelle - facebook.com facebook

Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com