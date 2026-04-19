Inaugurata la nuova area sgambamento cani in piazzale Spinelli

Sabato è stata aperta ufficialmente la nuova area dedicata ai cani in piazzale Altiero Spinelli, situata dietro il municipio di Ponte San Nicolò. La struttura è stata recentemente completata e consegnata all’uso pubblico. L’inaugurazione ha coinvolto alcuni rappresentanti comunali e cittadini interessati, che hanno potuto visitare l’area e conoscerne le caratteristiche. La nuova zona sarà disponibile per i proprietari di animali domestici della zona.

È stata inaugurata sabato la nuova area sgambamento cani di piazzale Altiero Spinelli, alle spalle del municipio di Ponte San Nicolò. Un intervento atteso dalla cittadinanza che restituisce alla comunità uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe e alla socialità. Alla cerimonia del taglio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Leggi anche: A Cameri inaugurata la nuova area sgambamento cani Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un'area ludica inclusiva e più verde: taglio del nastro per il nuovo parco Schuster; Nuova area Outdoor fitness a San Damaso; Santo Spirito, sabato 18 aprile l’inaugurazione della nuova area giochi di piazza San Francesco; Una nuova area attrezzata per fare sport a Ortona: l'inaugurazione nel parco Garzarelli. Santo Spirito, sabato 18 aprile l’inaugurazione della nuova area giochi di piazza San FrancescoNuova area giochi di piazza San Francesco, riqualificata con attrezzature inclusive e pavimentazione antitrauma. Prevista la presenza di Domenico Scaramuzzi e Maristella Morisco. trmtv.it Inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo RiccioÈ stata inaugurata la nuova rotatoria lungo la SP1 Circumvallazione esterna di Napoli al km 7+500, in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in ... napolivillage.com AZZANO DECIMO. INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL PATRONATO ENASC. - facebook.com facebook Inaugurata a Breno la sesta Casa di comunità della Valcamonica x.com