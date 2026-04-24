Lite nell' ambulatorio di Ostetricia al Perrino | colpite due donne incinte

Nella giornata di ieri, presso l'ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, si sono verificati momenti di tensione che hanno coinvolto due donne incinte. La vicenda ha portato all'intervento del personale medico e di sicurezza presente nella struttura. Non sono stati riportati feriti o conseguenze gravi, e le autorità stanno valutando i dettagli dell'incidente.