Lite nell' ambulatorio di Ostetricia al Perrino | colpite due donne incinte
Nella giornata di ieri, presso l'ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, si sono verificati momenti di tensione che hanno coinvolto due donne incinte. La vicenda ha portato all'intervento del personale medico e di sicurezza presente nella struttura. Non sono stati riportati feriti o conseguenze gravi, e le autorità stanno valutando i dettagli dell'incidente.
BRINDISI – Si sono vissuti momenti di tensione, nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile), presso l'ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Una donna incinta, accompagnata dal compagno, si è recata in ospedale per un'urgenza. Altre donne con i rispettivi.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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