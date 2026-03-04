Parcheggi per donne incinte e genitori con figli fino a 2 anni ok al regolamento | Pass a 5 euro e 200 posti in città

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento che prevede parcheggi riservati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a 2 anni. Il provvedimento introduce un pass dal costo di 5 euro e prevede la creazione di 200 posti riservati in tutta la città. La decisione è stata discussa e approvata durante la seduta odierna.

Passa all'unanimità in Consiglio l'atto sugli stalli rosa. Via libera anche a un ordine del giorno che impegna l'Amministrazione a intervenire concretamente per distinguere le strisce blu gestite da Amat e da Apcoa. Bonanno e Raja: "'Stop alle 'trappole' per gli automobilisti, il servizio sia efficiente e trasparente" Il Consiglio comunale ha approvato oggi all'unanimità il regolamento sugli stalli rosa e sul rilascio dei relativi permessi. Si tratta delle misure che disciplinano l'istituzione di 200 parcheggi riservati alle donne incinte e a genitori con figli fino a 2 anni in tutta la città. Il testo originario è passato con alcuni emendamenti dell'Aula. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Parcheggi a Como: oltre 200 posti in più per i residentiNella seduta di giunta di oggi 23 dicembre l’amministrazione comunale ha deliberato un incremento significativo dei parcheggi riservati ai residenti...

Leggi anche: Cologno al Serio, in arrivo i parcheggi rosa per donne in gravidanza e genitori

Altri aggiornamenti su Parcheggi per donne incinte e genitori....

Discussioni sull' argomento Crovara: Mancano parcheggi per neo mamme e donne in gravidanza. Ecco dove se ne potrebbero rapidamente realizzare; Parcheggi per mamme: buco nei conti, è scontro al Comune; Porta al Prato, vigilantes sventano rapina a donna incinta; Nuovo piano della sosta pronto a entrare in vigore: le novità su permessi Ztl e parcheggi rosa.

Grosso pino si abbatte a ridosso del parcheggio L'articolo nei commenti facebook

Bologna, contro i ladri di biciclette pronte cinque nuove velostazioni con 400 parcheggi x.com