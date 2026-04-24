Lite in carcere per le pizzette sequestrate condannato il boss Cesare Pagano

In un carcere del nord Italia, si è verificato un episodio di tensione tra un detenuto e un agente della penitenziaria. Il motivo dello scontro è stato il sequestro di alcune pizzette, che ha portato alla condanna del detenuto, identificato come boss di un gruppo criminale. Per l’uomo, residente in una regione del sud, è stata stabilita una pena di un anno e mezzo per oltraggio a un ufficiale della sicurezza penitenziaria.

Cesare Pagano, boss degli Scissionisti di Secondigliano, condannato a un anno e mezzo per oltraggio a un agente della penitenziaria: la lite dopo il sequestro di pizzette nel carcere di Cerialdo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Condannato il boss ergastolano Umberto Onda: minacce a un agente in carcereCondannato a 11 mesi Umberto Onda, boss del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli): nel 2022 ha minacciato un agente della Penitenziaria nel... El Mencho, quanto valeva il patrimonio del boss dei Narcos e le auto di lusso sequestrateNemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, è morto nel corso di un’operazione militare nello Stato di Jalisco. Approfondimenti e contenuti Lite in carcere per le pizzette sequestrate, condannato il boss Cesare PaganoCesare Pagano, boss degli Scissionisti di Secondigliano, condannato a un anno e mezzo per oltraggio a un agente della penitenziaria: la lite dopo il sequestro ... fanpage.it Lite per le pizzette in cella: condannato il boss Cesare PaganoOltraggio a un agente nel penitenziario di Cerialdo: un anno, tre mesi e 16 giorni per il cofondatore degli Scissionisti ... giornalelavoce.it