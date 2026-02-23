el mencho quanto valeva il patrimonio del boss dei narcos e le auto di lusso sequestrate

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, è avvenuta a causa di un’operazione militare nello Stato di Jalisco. Il boss dei Narcos era noto per il patrimonio stimato in milioni di dollari e per le auto di lusso sequestrate durante le indagini. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del narcotraffico e suscita molte domande sulla gestione dei beni nascosti. Restano da chiarire quali saranno le conseguenze di questo evento.

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, è morto nel corso di un’operazione militare nello Stato di Jalisco. Il leader del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG) era considerato uno dei principali obiettivi delle autorità messicane e statunitensi. Sul suo capo pendeva una taglia da 15 milioni di dollari annunciata dal governo degli Stati Uniti. L’operazione che ha portato alla sua eliminazione è stata coordinata tra forze messicane e autorità statunitensi. Nelle ore successive si sono registrati disordini, incendi e blocchi stradali in diverse aree dello Jalisco. Per importanza simbolica e operativa, la sua morte è stata paragonata agli arresti di Ismael “El Mayo” Zambada e Joaquín “El Chapo” Guzmán, storici leader del cartello di Sinaloa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Messico nel caos. Rivolta dei narcos, attentati e spari in aeroporto. Ucciso il boss ?El Mencho?Una serie di sparatorie e attentati ha sconvolto la regione di Guadalajara, in Messico, a causa di una lotta tra narcotrafficanti.

La morte drl boss “El Mencho” cambia la guerra dei narcos: cosa succede ora in MessicoNemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è morto durante un'operazione militare nello stato di Jalisco, causata da uno scontro armato con le forze di sicurezza.

Messico, ucciso il boss della droga El Mencho | Farnesina: Evitare spostamenti non essenzialiL'esercito del Messico ha ucciso il boss della droga El Mencho. Esultano gli Stati Uniti, che avevano posto una taglia da 15 milioni di dollari sul boss. tgcom24.mediaset.it