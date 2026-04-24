Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Gatteo durante una fuga a piedi, vestito solo con gli slip, dalla casa della convivente. La polizia è intervenuta dopo una lite domestica e ha fermato l’uomo nelle vicinanze. Durante le operazioni, è stato trovata una sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. L’arrestato è stato accompagnato in commissariato e dovrà rispondere di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 28enne italiano è stato arrestato a Gatteo mentre stava fuggendo in slip dalla casa della sua convivente. L’accusa, come lui stesso ha ammesso, è stata uso e spaccio di cocaina. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico ed è scaturito dalla richiesta d’intervento, giunta da una donna residente nel comune di Gatteo, in seguito a una lite con il proprio convivente. I carabinieri, giunti subito nei pressi della casa, sono stati avvicinati dalla donna e, mentre stavano procedendo alla sua identificazione e a raccogliere le prime indicazioni, hanno notato un uomo uscire dall’abitazione, in evidente stato di alterazione psicofisica che indossava solo gli slip.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite domestica e fuga in slip, arrestato spacciatore a Gatteo

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