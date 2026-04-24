L' Italposa cerca continuità contro le Thunders per difendere il passo della capolista
L'Italposa Softball Forlì affronta la quinta giornata del campionato di Serie A1 in trasferta contro le Thunders, sabato scorso sul campo di Castelfranco Veneto. La squadra cerca di mantenere il passo della capolista, mentre si prepara a sfidare la formazione locale in una partita che si svolge nel consueto ciclo di trasferte consecutive. La gara si inserisce nel calendario della quinta giornata del campionato di softball.
Quinta giornata del campionato di Serie A1 softball e quinta trasferta consecutiva per l’Italposa Softball Forlì, impegnata sabato sul campo di Castelfranco Veneto contro la formazione locale delle Thunders. La squadra veneta attraversa un avvio di stagione complesso, con una sola vittoria nelle.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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