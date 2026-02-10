Napoli Women Basketball ad un passo dalla vittoria contro Marigliano capolista

La partita tra Napoli Women Basketball e Marigliano si è conclusa con un finale tirato. Le azzurre hanno lottato duramente per tutti i quaranta minuti, tenendo testa alla capolista fino all’ultimo istante. Alla fine, sono stati i dettagli a fare la differenza e a decidere il risultato. Napoli ha mostrato carattere, ma non è bastato per portare a casa la vittoria.

Le azzurre tengono testa alla capolista per quaranta minuti, decidono i dettagli nel finale. CERCOLA – Una Nextra Napoli Women Basketball coraggiosa e determinata arriva a un passo dal grande colpo nel big match della ventunesima giornata. Al PalaCaravita, la capolista New Cap Marigliano si impone per 59-65 al termine di una sfida intensa, decisa soltanto negli istanti finali dopo quaranta minuti di grande equilibrio. L’avvio di gara è di marca azzurra: Napoli approccia il parquet con ritmi altissimi, mostrando solidità difensiva e precisione in attacco. Trascinate dalle giocate di Maria Visone, abile a recuperare palloni preziosi e a dettare i tempi della manovra, le padrone di casa chiudono la prima frazione avanti sul 24-17. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

