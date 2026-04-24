Un sito francese si prende gioco dell’Italia e di altre nazionali, suggerendo che ci siano paesi più meritevoli di partecipare ai prossimi Mondiali al posto dell’Iran nel gruppo G. Nell’articolo, vengono menzionati anche Honduras e Città del Vaticano come possibili sostituti, mentre si discute di alternative per la composizione del girone che include Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. La notizia si concentra sulle ipotesi e sulle ironie legate alla partecipazione delle squadre alla competizione.

“ C’è di meglio dell’Italia per sostituire l’Iran ai Mondiali “, scrive So Foot. Il portale francese ironizza su quali Paesi potrebbero giocare la prossima Coppa del Mondo al posto dell’Iran nel gruppo G, che comprende Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Paolo Zampolli, consigliere di Trump, aveva suggerito al presidente Usa di rimpiazzare l’Iran con l’Italia per il palmarès (4 Coppe del Mondo). Le alternative all’Italia per i Mondiali 2026. So Foot propone altre alternative credibili agli Azzurri, ironizzando sulla questione. Il Libano, ad esempio, poiché il presidente Fifa Gianni Infantino è italo-libanese. O la Slovenia, per far contenta la First Lady Melania Trump visto che è il suo Paese d’origine.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia al Mondiale? So Foot ci sfotte: “Anche Honduras e Città del Vaticano lo meriterebbero”

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