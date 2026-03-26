L’Italia si prepara a disputare i play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026, con una semifinale in programma questa sera contro l’Irlanda del Nord. Se dovesse superare questo turno, la squadra affronterà martedì 31 marzo la finale contro una tra Bosnia e Galles. La partita di questa sera rappresenta un passaggio importante per la nazionale, che cerca di ottenere un biglietto per il torneo mondiale.

L’Italia dovrà giocarsi la qualificazione per i Mondiali 2026 ai play-off. Questa sera la semifinale contro l’Irlanda del Nord, martedì 31 marzo l’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles. Il ct Gattuso riuscirà a cancellare i disastri precedenti compiuti da Ventura e Mancini? Le premesse sembrano migliori, anche se la risposta dovrà essere sul campo. L’Italia di Gattuso non è più quella di vent’anni fa. So Foot scrive: Mentre il Brasile e la Francia si concedono un remake della finale del 1998 (l’amichevole in programma stasera alle ore 21), l’Italia invece passerà buona parte della serata con le ginocchia che tremano, con l’angoscia di cadere in un nuovo precipizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I calciatori dell’Italia non li conosce quasi più nessuno (So Foot ci mortifica)

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