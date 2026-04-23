Italia al Mondiale al posto dell’Iran? Il retroscena FT

Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile cambio di partecipazione tra Italia e Iran ai prossimi Mondiali di calcio. Secondo un articolo del Financial Times, l’ipotesi avrebbe più un risvolto politico che sportivo, anche se ha generato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La questione riguarda principalmente questioni diplomatiche e decisioni ufficiali che potrebbero influenzare la presenza delle due nazionali nel torneo.

L’idea ha un peso più politico che sportivo, ma ha comunque acceso il dibattito. Secondo Financial Times, l’inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, Paolo Zampolli, ha proposto che l’Italia prenda il posto dell’Iran ai Mondiali 2026, torneo organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico. La suggestione si inserisce in un quadro internazionale molto delicato e, almeno per ora, non cambia la sostanza dei fatti: l’Iran si è qualificato regolarmente e la FIFA continua a considerarlo dentro il torneo. Il punto, infatti, non è una decisione già presa ma una proposta emersa dietro le quinte. Zampolli ha confermato di aver suggerito a Trump e a Gianni Infantino l’ipotesi di inserire gli azzurri al posto della nazionale iraniana, richiamando il peso storico dell’Italia, quattro volte campione del mondo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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