Piano liste d’attesa Fischetti | Positivi i primi dati in provincia di Taranto

Sono arrivati i primi segnali incoraggianti sul fronte delle liste d’attesa in provincia di Taranto. Dopo l’approvazione del piano straordinario voluto dal presidente Antonio Decaro, i dati sono più che positivi. I risultati finora raccolti mostrano che le procedure stanno migliorando e le attese si accorciano. Un passo avanti che fa ben sperare, anche se bisogna ancora aspettare i numeri definitivi.

Tarantini Time Quotidiano «Sono più che positivi i primi risultati a seguito dell'approvazione del piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa in Puglia, fortemente voluto dal presidente Antonio Decaro. Un'operazione mirata che inizia a tradursi in risposte reali per i cittadini, riducendo tempi di attesa e aumentando l'accesso alle prestazioni sanitarie. I dati delle ultime ore, riscontrati dalle attività di recall da parte degli operatori del CUP, confermano l'efficacia delle misure adottate. In provincia di Taranto, nella sola giornata di ieri, sono state erogate 100 prestazioni tra ambulatoriale e chirurgica.

