L’Ispanico e gli altri Che cinema di musica

A Vigevano si è svolto un evento che avrebbe dovuto essere al cinema, ma si è tenuto invece a teatro, coinvolgendo il pubblico con musica e immagini sul grande schermo. La serata ha visto la proiezione di un film dedicato alla musica, con performance dal vivo e momenti di spettacolo che hanno unito le arti visive e sonore. L’evento ha attirato un pubblico interessato a scoprire come il cinema possa incontrare la musica dal vivo in un’atmosfera suggestiva.

VIGEVANO (Pavia) Appuntamento al cinema. Anzi no, a teatro. Ma con la musica e la magia del grande schermo. Per gli appassionati del genere, l’agenda è sempre fitta, come dimostra “ The Music of Hans Zimmer ”, il tour-evento dei Lords of the Sound diretti dal maestro ucraino Nazar Yakobenchuk e impreziosito dalla voce solista di Yaroslava Taran, in scena domani sera al Teatro PalaElachem di Vigevano, il 27 aprile al Repower di Assago e il 29 al Donizetti di Bergamo. Una formazione di 50 elementi capace di fondere disciplina sinfonica e forza scenica per trasformare ogni concerto in un’esperienza immersiva in cui spaziare da “Dune” a “Il Gladiatore”, da “Il Re Leone” ai “Pirati dei Caraibi”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Ispanico e gli altri. Che cinema di musica ¡Pokémon nos ESTAFÓ 30 años! Trailers FALSOS y Escenas Eliminadas Notizie correlate Achille Lauro saluta X Factor e si butta sul cinema. Confermati Giorgia e gli altri tre giudiciLa notizia comincia a circolare tra le righe dei più esperti di gossip e tv: Achille Lauro pare abbia comunicato a Sky e Fremantle l’intenzione di... Michele Bravi: «Ho voluto fare un disco con canzoni felici anche se non è quello che gli altri si aspettano da me. La musica non è solo numeri, si può gioire anche senza essere i primi»Le avventure di un Don Chisciotte contemporaneo – un trentenne di oggi, come l’artista – che si muove in modo buffo, a volte goffo, nel mondo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Ispanico e gli altri. Che cinema di musica; Ecco i 3 film su HBO Max che dovreste vedere questa settimana!; Cantautorato ispanico piccante: Guitarricadelafuente live a Milano. Commodo: “La tua fama è ben meritata, Ispanico. Non credo che ci sia mai stato un gladiatore come te. E quanto a questo giovane, insiste nel dire che sei Ettore redivivo. Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome Perché tu hai un nome.” M - facebook.com facebook