Lisa Vittozzi | Felice e grata dell’oro olimpico La vittoria più grande la mia storia da ispirazione per gli altri

Un’atleta ha conquistato una medaglia d’oro olimpica, esprimendo felicità e gratitudine per il risultato ottenuto. Ha descritto questa vittoria come la più grande della sua carriera e ha affermato di considerarla una fonte di ispirazione per gli altri. Durante la gara, ha superato l’ultimo poligono con colpi accurati, uno dopo l’altro, che hanno contribuito al successo finale.

L’attesa là il sogno più grande. Oltre l’ultimo poligono e con quei colpi, uno per volta, tutti perfetti. Si sa. Questa fase della gara del biathlon e ad inseguimento può essere cruciale per il podio di un’atleta. E per Lisa Vittozzi, la sua perfezione, si è aggiunta alla padronanza di una gara dominata, fatta col cuore e con l’anima. E quando l’Azzurra dei Carabinieri è tornata sul rettilineo e verso il traguardo, con il vuoto dietro alle spalle e tutta da sola, nel silenzio dei boschi e nell’armonia della natura di Anterselva, si è resa conto di quella medaglia d’oro al collo che già l’ha chiamava. E col suo nome, l’ha trascinata fino alla vittoria olimpica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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