Lisa Vittozzi la fenice d’oro del biathlon | dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi la storia della campionessa di Sappada

Lisa Vittozzi ha rischiato di smettere di praticare il biathlon, ma è riuscita a tornare in vetta e vincere alle Olimpiadi. La campionessa di Sappada ha affrontato momenti difficili, come un infortunio che aveva messo in dubbio il suo futuro sportivo. Durante la gara a Anterselva, il pubblico ha esploso in un applauso quando ha tagliato il traguardo, sorridendo dopo aver superato ogni ostacolo.

Il boato dello stadio di Anterselva, lei col sorriso stampato sulla faccia lungo tutto l'ultimo giro. L'inchino, poi le lacrime. E chissà cosa sta provando, chissà cosa c'è dietro quel sorriso. E dentro quelle lacrime. Perché non va mai dimenticato che gli atleti e o le atlete che ci fanno esultare, che ci fanno arrabbiare, sono innanzitutto persone. Come noi. Come Lisa Vittozzi, l' araba fenice del biathlon italiano: finita in un baratro da cui faticava a uscire, rinata dalle sue ceneri – come vuole la leggenda – a un passo dal ritiro. E la rinascita. Chiusa col meglio che si possa sognare in carriera: l' oro olimpico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lisa Vittozzi, la fenice d'oro del biathlon: dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi, la storia della campionessa di Sappada