Il capolavoro di Lisa Vittozzi | arriva il primo oro olimpico nella storia del biathlon italiano È la domenica delle imprese azzurre
Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per il biathlon italiano, una vittoria che arriva dopo una rimonta spettacolare durante la gara di inseguimento femminile a Milano-Cortina. La sportiva, che partiva da una posizione lontana, ha sorpassato le avversarie con una mossa decisa negli ultimi chilometri, regalando all’Italia una medaglia storica.
È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’ oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lungo: è arrivato grazie alla 31enne di Pieve di Cadore, che dopo una carriera fatta di trionfi e pause, traguardi e sofferenze, firma la gara della vita ad Anterselva nei Giochi casalinghi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Biathlon femminile, Lisa Vittozzi strepitosa: primo oro della specialità nella storia azzurra
Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro storico nel biathlon femminile ad Anterselva, grazie alla sua precisione e velocità nella gara di inseguimento sui 10 km.
Lisa Vittozzi può far entrare il biathlon italiano nella storia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi: il biathlon d'argento è più forte anche del batticuore; Moioli di bronzo nel giorno dell'esordio di Lisa; Taxi driver compie 50 anni, le curiosità sul film capolavoro di Martin Scorsese; Porta il capolavoro di Monet in casa tua con l'ultimo Art Set di Lego.
Moioli di bronzo nel giorno dell'esordio di LisaTerza medaglia olimpica per l'alpina di Alzano Lombardo, prima gara invece per la diciassettenne di Courmayeur con il tifo da casa dei compagni di scuola ... rainews.it
STRATOSFERICA VITTOZZI: Lisa vince un meraviglioso oro nell’inseguimento, perfetta al poligono. Si fa la storia del biathlon italiano! facebook
CHE PECCATO LISA Lisa Vittozzi chiude tutti i bersagli della Sprint con tempi da Nembo Kid, ma un passo sugli sci molto deficitario la costringe al quinto posto, lontana 17 secondi dal podio Medaglia d'oro per Maren Kirkeeide (primo titolo olimpico in x.com