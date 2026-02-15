Il capolavoro di Lisa Vittozzi | arriva il primo oro olimpico nella storia del biathlon italiano È la domenica delle imprese azzurre

Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per il biathlon italiano, una vittoria che arriva dopo una rimonta spettacolare durante la gara di inseguimento femminile a Milano-Cortina. La sportiva, che partiva da una posizione lontana, ha sorpassato le avversarie con una mossa decisa negli ultimi chilometri, regalando all’Italia una medaglia storica.

È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’ oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lungo: è arrivato grazie alla 31enne di Pieve di Cadore, che dopo una carriera fatta di trionfi e pause, traguardi e sofferenze, firma la gara della vita ad Anterselva nei Giochi casalinghi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È la domenica delle imprese azzurre

Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro storico nel biathlon femminile ad Anterselva, grazie alla sua precisione e velocità nella gara di inseguimento sui 10 km.

Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

