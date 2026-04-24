L’Iran ha annunciato una visita a Mosca del ministro degli Esteri, Abbas Araghci, prevista nelle prossime settimane. La notizia sta attirando l’attenzione delle diplomazie internazionali, con particolare attenzione degli Stati Uniti. La visita arriva in un momento di tensioni tra i paesi coinvolti e potrebbe influenzare le dinamiche geopolitiche nella regione. La posizione di Mosca resta incerta rispetto alle richieste e alle alleanze in gioco.

L’imminente visita a Mosca del ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghci è al centro dell’attenzione delle cancellerie di mezzo mondo, ma sopratutto è sotto i riflettori di Washington. Sinora il Presidente Donald Trump – nonostante le ripetute delusioni – ha fatto di tutto per “salvare” la sua speciale relazione con Vladimir Putin. Ma nel prossimo weekend ci sarà la prova della verità. Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti all’Iran sta mettendo Teheran in seria difficoltà perché è destinato ad incidere rapidamente sulle condizioni dei cittadini iraniani che già vivono da tempo una situazione di estrema difficoltà. Per inciso è bene ricordare che la rivolta di gennaio (soffocata nel sangue) è nata proprio dall’asprezza della crisi economica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran chiama Mosca. Putin da che parte starà? Scrive Mayer

Notizie correlate

Putin chiama Trump: “L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati”. Mosca apre sul gas all’Europa. Il tycoon: “La guerra finirà presto”Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin , dall’altra il...

Iran, Putin sente Pezeshkian: “Mosca disponibile per trovare soluzione al conflitto”Il presidente russoVladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno discusso degliultimi sviluppi in Mediorientedurante una...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: MINACCE NUCLEARI A ROMA; Il megafono di Mosca contro Meloni. Tajani chiama l’ambasciatore; L'anchor di Putin insulta Meloni, la premier: È un propagandista di regime non può dare lezioni'; Zelensky e l’allarme sul negoziato ucraino fermato dall’Iran.

Israele ha preso uno schiaffo da Putin. Fermati quaranta israeliani all’aeroporto di Mosca perché nemici dell’Iran facebook