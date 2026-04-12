Iran Putin sente Pezeshkian | Mosca disponibile per trovare soluzione al conflitto
Il presidente russo ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, durante la quale hanno discusso della possibilità di trovare una soluzione al conflitto in corso. I due leader hanno confermato l'intenzione di rafforzare le relazioni tra i loro Paesi e di collaborare in modo più stretto nei prossimi mesi. La conversazione si è svolta in un clima di reciproco rispetto e disponibilità.
Il presidente russoVladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno discusso degliultimi sviluppi in Mediorientedurante una conversazione telefonica. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino, comunicando che Mosca ha espressopiena disponibilità a continuare “a favorire la ricerca di una soluzione politico-diplomatica al conflittoe a svolgere un ruolo di mediazione nell’interesse di un’instaurazione di una pace giusta e duratura“. A tale scopo, la Russia “continuerà a mantenere contatti attivi con tutti i partner della regione“. Da parte sua Pezeshkian si è congratulato con Putin e con tutti i cristiani ortodossi in Russia per la Pasqua, che si festeggia oggi, domenica 12 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Iran, Macron sente Trump e Pezeshkian: tregua includa Libano
Pezeshkian mette in guardia: conflitto tra Iran e Usa avrebbe conseguenze devastanti per entrambi i PaesiIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato un avvertimento chiaro: un conflitto diretto tra l’Iran e gli Stati Uniti avrebbe conseguenze...