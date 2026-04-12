Il presidente russo ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, durante la quale hanno discusso della possibilità di trovare una soluzione al conflitto in corso. I due leader hanno confermato l'intenzione di rafforzare le relazioni tra i loro Paesi e di collaborare in modo più stretto nei prossimi mesi. La conversazione si è svolta in un clima di reciproco rispetto e disponibilità.

Il presidente russoVladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno discusso degliultimi sviluppi in Mediorientedurante una conversazione telefonica. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino, comunicando che Mosca ha espressopiena disponibilità a continuare “a favorire la ricerca di una soluzione politico-diplomatica al conflittoe a svolgere un ruolo di mediazione nell’interesse di un’instaurazione di una pace giusta e duratura“. A tale scopo, la Russia “continuerà a mantenere contatti attivi con tutti i partner della regione“. Da parte sua Pezeshkian si è congratulato con Putin e con tutti i cristiani ortodossi in Russia per la Pasqua, che si festeggia oggi, domenica 12 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Putin sente Pezeshkian: “Mosca disponibile per trovare soluzione al conflitto”

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