Lione-Auxerre sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolgerà la partita tra il Lione e l'Auxerre, nel turno 31 della Ligue 1. La sfida si giocherà allo stadio della squadra di casa, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati pronti. Sono disponibili quote e pronostici per questa partita, che apre il programma del sabato nel massimo campionato francese.

Turno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Colpaccio dei Gones che hanno tenuto aperto il campionato battendo il PSG a casa sua riagganciando il Lille al terzo posto. Un successo sorprendente nato nel primo tempo e grazie ad una strenua difesa del risultato nella ripresa e che ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiTurno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ligue 1: preview Lione-Auxerre; Lione-Auxerre: come vedere gratuitamente il match di Ligue1; Olympique Lione vs Auxerre Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 25-04-2026; Ligue 1, 30ª giornata: passo falso del PSG, il titolo ora è in bilico. Lione-Auxerre: come vedere gratuitamente il match di Ligue1Analisi completa di Lione-Auxerre del 25 aprile 2026: stato di forma, probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta ... derbyderbyderby.it Ligue 1 2025-2026: Lione-Auxerre, le probabili formazioniLa squadra allenata da Paulo Fonseca, riaffacciatasi in zona Champions, punta a confermare la terza posizione. sportal.it