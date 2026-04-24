Sabato 25 aprile 2026 alle 15:00 si disputa la partita tra Lione e Auxerre, valida per il turno 31 di Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio del Lione e vede in campo le formazioni guidate rispettivamente da Fonseca e Pelissier. Sono attese le formazioni titolari e le quote di scommessa per questa gara. La partita inaugura le sfide del pomeriggio nel campionato francese.

Turno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Colpaccio dei Gones che hanno tenuto aperto il campionato battendo il PSG a casa sua riagganciando il Lille al terzo posto. Un successo sorprendente nato nel primo tempo e grazie ad una strenua difesa del risultato nella ripresa e che ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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