Lione-Auxerre sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Lione e Auxerre, valida per il turno 31 della Ligue 1. La sfida si svolge nello stadio del Lione, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. Sono state diffuse le probabili formazioni e le quote, mentre i convocati delle due squadre sono stati annunciati nelle ore precedenti.

Turno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Colpaccio dei Gones che hanno tenuto aperto il campionato battendo il PSG a casa sua riagganciando il Lille al terzo posto. Un successo sorprendente nato nel primo tempo e grazie ad una strenua difesa del risultato nella ripresa e che ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Lione-Auxerre (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 31 di Ligue1 e il Lione di Fonseca apre la striscia di gare del sabato affrontando in casa l’Auxerre di Pelissier. Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiSfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ligue 1: preview Lione-Auxerre; Lione-Auxerre: come vedere gratuitamente il match di Ligue1; Olympique Lione vs Auxerre Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 25-04-2026; Ligue 1, 30ª giornata: passo falso del PSG, il titolo ora è in bilico. Lione-Auxerre: come vedere gratuitamente il match di Ligue1Analisi completa di Lione-Auxerre del 25 aprile 2026: stato di forma, probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta ... derbyderbyderby.it Pronostico Lione vs Auxerre – 25 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, il 25 Aprile 2026 alle 15:00, il Parc Olympique Lyonnais accoglierà una sfida ad alta intensità tra Lione e Auxerre. Due identità ... news-sports.it