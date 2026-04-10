Auxerre-Nantes sabato 11 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato sera alle 19:00 si gioca la partita tra Auxerre e Nantes, due squadre che si trovano coinvolte nella lotta per la salvezza nel campionato di Ligue 1. L'incontro, valido per la 32ª giornata, si svolge allo stadio di Auxerre. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i pronostici sono stati condivisi da vari analisti. La partita potrebbe avere un impatto decisivo sulla classifica a sei turni dalla fine del campionato.

Sfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di Halilhodzic. I diplomats continuano a muovere la classifica e il pareggio di Le Havre pur non cambiando le cose in ottica salvezza mantiene intatte le distanze sul penultimo posto. Un pareggio già scritto con 2 gol in pochi minuti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di... Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiDerby bretone tra 2 squadre al momento distanti ben 11 punti in classifica quello tra il Lorient di Pantaloni ed il Nantes di Kantari attualmente... Temi più discussi: Auxerre-Nantes: diretta live e streaming gratis; Auxerre vs Nantes Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 11-04-2026; Auxerre v Nantes: survival fight in Ligue 1; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia. Auxerre-Nantes: diretta live e streaming gratisAuxerre-Nantes dell’11 aprile 2026 alle 19:00 vale punti decisivi per la salvezza in Ligue 1: analisi completa e possibili sviluppi ... derbyderbyderby.it Pronostico Auxerre vs Nantes – 11 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida del 11 Aprile 2026 alle 19:00 al Stadio de l'Abbé Deschamps promette analisi tattiche ricche di implicazioni. Auxerre e Nantes ... news-sports.it Pisa 0:1 Torino Inter Milan 5:2 AS Roma Angers 0:0 Lyon Le Havre 1:1 Auxerre Lorient 1:1 Paris FC Metz 0:0 Nantes Monaco 2:1 Marseille League Fixtures Across Europe Girona vs Villarreal Udinese vs Como Lecce vs Atalanta Juventus vs Genoa Napoli vs x.com SERIE A EST EN FRANCE FT Angers 0 - 0 Lyon FT Le Havre 1 - 1 Auxerre FT Lorient 1 - 1 Paris FC FT Metz 0 - 0 Nantes - facebook.com facebook