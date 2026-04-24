L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le Millennials

Si avvicinano le nozze tra Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza, con i preparativi che stanno attirando molta attenzione. L’invito di nozze diffuso sui social ha suscitato grande interesse tra le giovani generazioni. La coppia sembra essere al centro dell’attenzione mediatica, mentre i dettagli sulla cerimonia non sono ancora stati ufficializzati. La notizia ha generato numerosi commenti e condivisioni online.

Milano – Fervono i preparativi per le (ormai prossime) nozze tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Oggi la content creator e conduttrice, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha svelato un nuovo dettaglio in vista del giorno del fatidico sì, il prossimo 4 luglio: gli inviti di matrimonio. “Il nostro invito di matrimonio è un giornaletto anni Novanta-Duemila, che mi ricorda tempi davvero spensierati e bellissimi – ha spiegato la futura sposa, mostrandone uno ai follower –. Ci è venuta l’idea di riprodurne uno, con dentro tutte le informazioni e le curiosità sul matrimonio. Al suo interno ci sono anche delle finte pubblicità, il recap della nostra storia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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