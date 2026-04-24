L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le Millennials

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicinano le nozze tra Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza, con i preparativi che stanno attirando molta attenzione. L’invito di nozze diffuso sui social ha suscitato grande interesse tra le giovani generazioni. La coppia sembra essere al centro dell’attenzione mediatica, mentre i dettagli sulla cerimonia non sono ancora stati ufficializzati. La notizia ha generato numerosi commenti e condivisioni online.

Milano – Fervono i preparativi per le (ormai prossime) nozze tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Oggi la content creator e conduttrice, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha svelato un nuovo dettaglio in vista del giorno del fatidico sì, il prossimo 4 luglio: gli inviti di matrimonio. “Il nostro invito di matrimonio è un giornaletto anni Novanta-Duemila, che mi ricorda tempi davvero spensierati e bellissimi – ha spiegato la futura sposa, mostrandone uno ai follower –. Ci è venuta l’idea di riprodurne uno, con dentro tutte le informazioni e le curiosità sul matrimonio. Al suo interno ci sono anche delle finte pubblicità, il recap della nostra storia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217invito di nozze di aurora ramazzotti fa impazzire le millennials
© Ilgiorno.it - L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le Millennials

Notizie correlate

Leggi anche: Il gobbo di Alicia Keys a Sanremo fa impazzire il web. Ecco «L’Aurora» di Eros Ramazzotti fatta a pezzi per la star (come Mariah Carey) – Il video

Se eri adolescente negli anni ’80 e ’90, questo invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti ti farà emozionareAurora Ramazzotti ha deciso di sorprendere gli invitati al suo matrimonio con una scelta originale e carica di nostalgia.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Madonna, rubati gli abiti al Coachella. La cantante offre una ricompensa: Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia; Eros Ramazzotti, concerto da brividi a Praga: in platea Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare, il nipote conquista tutti.

aurora ramazzotti l invito di nozzeL’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le MillennialsLa figlia di Eros e Michelle Hunziker sposerà il compagno Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio: Ho scelto di creare un giornaletto anni ‘90-2000, mi ricorda i momenti più spensierati. Sui social tant ... ilgiorno.it

aurora ramazzotti l invito di nozzeAurora Ramazzotti sorprende con un invito di nozze ispirato agli anni ’90Scopri l'invito di matrimonio anni '90 di Aurora Ramazzotti, ispirato alla musica di Eros e alla nostalgia del passato. notiziemusica.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.