Il gobbo di Alicia Keys a Sanremo fa impazzire il web Ecco L’Aurora di Eros Ramazzotti fatta a pezzi per la star come Mariah Carey – Il video

Durante la terza serata del Festival, Alicia Keys ha eseguito insieme a Eros Ramazzotti il brano «L’Aurora», con l’aiuto di un consigliere speciale, un gobbo che ha suggerito il ritornello. La performance ha attirato l’attenzione del pubblico e del web, grazie anche alle parole del gobbo, che ha fornito indicazioni per l’interpretazione. Un momento che ha generato molte reazioni sui social network.

«Sah-Rah, Sah-Rah, L’Ow-Roh-Rah». È il testo del ritornello suggerito dal gobbo ad Alicia Keys per intonare L’Aurora in duetto con Eros Ramazzotti nella terza serata del Festival. A rilevare il dettaglio, sfuggito nella diretta, sono stati diversi utenti su Instagram e TikTok. E ora gli utenti italiani si sbellicano sui social per il testo di quel gobbo che sembra fare il paio con quello che aveva usato Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Voh-lah-reh, oh-oh», si leggeva quella sera d’inizio febbraio sul suo gobbo, che fece il giro del web (italiano). Senza nulla togliere alla super-performance di Alicia Keys con Ramazzotti – a 20 anni esatti dalla vittoria di quest’ultimo a Sanremo – il sostegno tecnico-linguistico utilizzato è tutto da ridere. 🔗 Leggi su Open.online

